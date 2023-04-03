Samsun’un gururu: Madalya avcısı Nisanur

Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcusu Nisanur Erbil, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyespor’un madalya avcısı Milli eskrimci Nisanur Erbil, Bulgaristan’da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentindeki organizasyonun ilk gününde genç kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, yarı finalde Japon Yuina Kaneko’ya 15-13 yenilerek bronz madalya elde etti. Kariyerinde çok sayıda başarıya imza atarak ülkemize madalyalar kazandıran Nisanur, geçtiğimiz ay Estonya Tallinn’de yapılan Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Nisanur ülkemize ve şehrimize madalyalar kazandırmaya devam ediyor. Onunla gurur duyuyoruz. Sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyor, başarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.