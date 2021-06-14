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Samsun’un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı

Çarşamba Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Spor 14.06.2021, 22:19
Samsun’un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı

Çarşamba Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Polonya’da düzenlenen VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Başarılı sporcular Antrenör Aytunç Göz ve teknik heyeti havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Burhan Bülbül, Spor Şube Müdürü Murat Altun, Canik İlçe Müdürü Osman Abanoz ve İlkadım İlçe Müdürü Seracettin Turan karşıladı.
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