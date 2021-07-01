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Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Spor 01.07.2021, 14:32
Samsunspor’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor’un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor’un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar, Furkan Fehmi Güneş, Ali Ülgen, Esin Hakaj ve Hasan Kılıç, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolüne tâbi tutuldu. Kontrolde eko-efor testinden geçen sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri de yapıldı.
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