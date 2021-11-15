Samsunspor’un kaptanları belli oldu

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Yasin Öztekin, Vukan Savicevic, Tomane ve Nurullah Aslan takım kaptanları oldu.

Ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik ve idari yapılanmaya giden Samsunspor, kadro içinde de yeni kararlar alıyor. Geçen haftalarda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Genel Menajer Mustafa Aztopal ve orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, deneyimli golcü Mehmet Akyüz’ü de kadro dışı bırakmıştı.

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımın 2 kaptanı Yasin Öztekin ve Hasan Kılıç’ın arasının bozuk olduğunu ancak yaptıkları görüşmenin ardından ikilinin arasının düzeldiğini ifade etmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor’da kaptanlık pozisyonuna getirilen 4 oyuncunun ismi açıklandı. Kaptanlar Yasin Öztekin, Vukan Savicevic, Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve Nurullah Aslan olarak belirlendi.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımızın yeni düzenlemesiyle birlikte kaptanları Yasin Öztekin, Vukan Savicevic, Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve Nurullah Aslan olarak belirlenmiştir. Kaptanlarımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”