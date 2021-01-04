banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Assange iade edilmiyor
Assange iade edilmiyor
"Hayata Dokunan Adam" Kayıhan Güven’ hayatını kaybetti
"Hayata Dokunan Adam" Kayıhan Güven’ hayatını kaybetti
Trabzonsporlu Pereira’dan veda gibi mesaj!
Trabzonsporlu Pereira’dan veda gibi mesaj!
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Samsunspor’un ilk yarı karnesi

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor’da ligin ilk yarısında 13 farklı isim gol attı. Samsunspor ligin ilk yarısını 33 puan ile kapattı.

Spor 04.01.2021, 14:03
3
Samsunspor’un ilk yarı karnesi

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor’da ligin ilk yarısında 13 farklı isim gol attı. Samsunspor ligin ilk yarısını 33 puan ile kapattı.

Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Samsunspor’da performans olarak bir isim öne çıkmadı. Geçen sezon da kadroda bulunan İlyas Kubilay Yavuz ve Guido Koçer, bu sezon birçok maçta skora direkt etki ederek, takımını galibiyete taşıyan isimler oldular. Korona virüs ve sakatlıklardan oldukça etkilenen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam bazı futbolcularından uzun bir süre yararlanamadı. Kırmızı-beyazlılar, tüm olumsuzluklara rağmen üst gruptan kopmayarak ligin ilk devresini 33 puanla lider Giresunspor’un 2 puan gerisinde kapattı.

Tüm maçlarda 90 dakika oynayan tek isim kaleci Nurullah Aslan

Ligdeki tüm maçların tamamında oynayan tek oyuncu kaleci Nurullah Aslan oldu. Nurullah Aslan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek, toplamda bin 530 dakika Samsunspor formasını terletti. Kaleci Nurullah’ı sol bek Kerem Can Akyüz takip etti. Akyüz, bin 395 dakika forma giydi. Burak Çalık, bin 165 dakikayla en çok forma giyen 3’üncü oyuncu olurken, sezon başı transferlerinden Vukan Savicevic, bin 158 dakika ile en çok forma giyen 4’üncü oyuncu oldu.

13 farklı isim gol attı

Samsunspor ligin ilk devresindeki 17 maçta toplam 24 gol attı. Bu 24 gol 13 farklı isimden geldi. Samsunspor’da en golcü isim 4 golle Nadir Çiftçi oldu. Nadir Çiftçi’yi sırasıyla 3 golle Gökhan Alsan, İlyas Kubilay Yavuz, Guido Koçer ve Burak Çalık takip etti. Enes İslam İlkin, Oğuz Gürbulak, Ahmethan Köse, Veli Çetin, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Tomane ve Yalçın Kılınç da 1 gol ile takımlarına katkı sağladılar.

9 oyuncu direkt gol pası verdi

Kırmızı-beyazlılarda en fazla asist yapan isimler üçer asist ile Erhan Kartal ve İlyas Kubilay Yavuz oldu. Bu oyuncuları ikişer asistle Burak Çalık, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Alsan, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, birer asistle de Kerem Can Akyüz ve Ahmethan Köse takip etti. Gol pası veren 9 oyuncu toplamda 18 asist katkısı verdi.

18 isim toplam 41 sarı kart gördü

Samsunspor bu sezon oynadığı 17 maçta hiç kırmızı kart görmedi. Kırmızı-beyazlılarda 18 isim sarı kart gördü. En çok sarı kart gören oyuncu 5 sarı kart ile Erhan Kartal oldu. Kartal’ı dörder sarı kartla Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu ve Savicevic takip etti. Bu oyuncuları üçer sarı kartla Erkam Reşmen ve Nadir Çiftçi, ikişer sarı kartla Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Gyasi, Caner Arıcı, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Çalık ve birer sarı kartla Oğuz Gürbulak, Muhsin Yıldırım, Ahmethan Köse, Kevin Boli, Guido Koçer ve Nurullah Aslan takip etti.

Samsunspor’da bu sezon 27 oyuncu çeşitli sürelerde forma şansı buldular.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 16 16
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 16 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12