Samsunspor’un ilk yarı karnesi

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor’da ligin ilk yarısında 13 farklı isim gol attı. Samsunspor ligin ilk yarısını 33 puan ile kapattı.

Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Samsunspor’da performans olarak bir isim öne çıkmadı. Geçen sezon da kadroda bulunan İlyas Kubilay Yavuz ve Guido Koçer, bu sezon birçok maçta skora direkt etki ederek, takımını galibiyete taşıyan isimler oldular. Korona virüs ve sakatlıklardan oldukça etkilenen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam bazı futbolcularından uzun bir süre yararlanamadı. Kırmızı-beyazlılar, tüm olumsuzluklara rağmen üst gruptan kopmayarak ligin ilk devresini 33 puanla lider Giresunspor’un 2 puan gerisinde kapattı.

Tüm maçlarda 90 dakika oynayan tek isim kaleci Nurullah Aslan

Ligdeki tüm maçların tamamında oynayan tek oyuncu kaleci Nurullah Aslan oldu. Nurullah Aslan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek, toplamda bin 530 dakika Samsunspor formasını terletti. Kaleci Nurullah’ı sol bek Kerem Can Akyüz takip etti. Akyüz, bin 395 dakika forma giydi. Burak Çalık, bin 165 dakikayla en çok forma giyen 3’üncü oyuncu olurken, sezon başı transferlerinden Vukan Savicevic, bin 158 dakika ile en çok forma giyen 4’üncü oyuncu oldu.

13 farklı isim gol attı

Samsunspor ligin ilk devresindeki 17 maçta toplam 24 gol attı. Bu 24 gol 13 farklı isimden geldi. Samsunspor’da en golcü isim 4 golle Nadir Çiftçi oldu. Nadir Çiftçi’yi sırasıyla 3 golle Gökhan Alsan, İlyas Kubilay Yavuz, Guido Koçer ve Burak Çalık takip etti. Enes İslam İlkin, Oğuz Gürbulak, Ahmethan Köse, Veli Çetin, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Tomane ve Yalçın Kılınç da 1 gol ile takımlarına katkı sağladılar.

9 oyuncu direkt gol pası verdi

Kırmızı-beyazlılarda en fazla asist yapan isimler üçer asist ile Erhan Kartal ve İlyas Kubilay Yavuz oldu. Bu oyuncuları ikişer asistle Burak Çalık, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Alsan, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, birer asistle de Kerem Can Akyüz ve Ahmethan Köse takip etti. Gol pası veren 9 oyuncu toplamda 18 asist katkısı verdi.

18 isim toplam 41 sarı kart gördü

Samsunspor bu sezon oynadığı 17 maçta hiç kırmızı kart görmedi. Kırmızı-beyazlılarda 18 isim sarı kart gördü. En çok sarı kart gören oyuncu 5 sarı kart ile Erhan Kartal oldu. Kartal’ı dörder sarı kartla Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu ve Savicevic takip etti. Bu oyuncuları üçer sarı kartla Erkam Reşmen ve Nadir Çiftçi, ikişer sarı kartla Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Gyasi, Caner Arıcı, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Çalık ve birer sarı kartla Oğuz Gürbulak, Muhsin Yıldırım, Ahmethan Köse, Kevin Boli, Guido Koçer ve Nurullah Aslan takip etti.

Samsunspor’da bu sezon 27 oyuncu çeşitli sürelerde forma şansı buldular.