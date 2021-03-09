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Samsunspor’un forveti Coureur: “Süper Lig için elimden geleni yapacağım”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un Martinikli forvet oyuncusu Mathias Couruer, hedefleri olan Süper Lig için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Spor 09.03.2021, 15:49
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Samsunspor’un forveti Coureur: “Süper Lig için elimden geleni yapacağım”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un Martinikli forvet oyuncusu Mathias Couruer, hedefleri olan Süper Lig için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Devre arasında Samsunspor kadrosuna katılan Mathias Coureur, kulübün medya ekibinin sorularını yanıtladı. Samsunspor’dan transfer teklifi alınca neler hissettiğini ifade eden Mathias Couruer, “Samsunspor gibi büyük bir kulüpten teklif almış olmak, Samsunspor gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmiş olması beni çok mutlu etti. Kendimle gurur duydum. Kevin Boli’yi aradım. Çünkü kendisiyle daha önceden tanışmışlığım vardı. Burada çok güzel bir proje olduğunu ve kesinlikle imza atmam gerektiğini söyledi. Kariyerimde çok güzel anlara ve güzel işler başarabileceğimi söyledi. Bu sebepten dolayı düşünmeden imza atmam gerektiğini söyledi. Bende tam olarak bunu yaptım ve vermiş olduğum karardan çok mutluyum” dedi.

Şehir ve takım arkadaşlarına uyum sürecini de değerlendiren Mathias Couruer, “Şehri gezmeyi çok fazla fırsatım olmadı. Ama eşimle ve ben burada olmaktan çok mutluyuz. Futbola tamamen odaklandığımdan dolayı şehri gezme gibi bir fırsatım olmadı. Umarım ilerleyen günlerde boş vaktim olur ve şehrin güzelliklerini kültürüyle birlikte öğrenme fırsatım olur. Kesinlikle yemeklerini çok beğeniyorum. Öncelikle takım arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davrandılar. Genel Menajerimiz olsun, Teknik Direktörümüz olsun, tercümanımız olsun, kulüpteki tüm çalışanlar olsun hepsine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bana karşı davranışları benim buraya adaptasyonumu çok kolaylaştırdı. Ayrıca Fransızca konuşan oyuncular olduğu için de buraya adaptasyonumu ayrıca kolaylaştırdı. Umarım bende diğer insanlarla konuşabilmek için biraz daha Türkçe öğrenip çok daha iletişim içerisinde olabilirim. Hepimizin aynı hedef doğrultusunda olduğumuzu düşünüyorum ve buda çok güzel bir şey. İlk maçımda stadyuma giderken çok fazla oynama isteğim vardı. Keşke stadyumda taraftarlarımız olsaydı. Çünkü sosyal medyada almış olduğum mesajlarda ve gördüğüm videolarda stadyumun dolu şeklini çok gördüm. Tabi buda seni oynamaya iten bir güç oluyor. Oynama isteğin çoğalıyor. Buraya geldiğimde sadece taraftarlarımızla birlikte oynayabilmenin hayalini kurmuştum” diye konuştu.

“Süper Lig için elimden geleni yapacağım”

Kariyer hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Coureur, şunları söyledi:

“Kesinlikle çok net bir hedefim var. O da Süper Lige çıkabilmek. Bunu sadece kulübün değil tüm şehri istediğini düşünüyorum. Benim bir gol hedefim yok ama bana verilen tüm zamanlarda ve bana verilen tüm şansları değerlendirerek takımıma maksimum düzeyde yardımcı olmak istiyorum. İnşallah çok fazla gol atma fırsatım olur ama önemli olan Süper Lige çıkabilmek. Kariyer hedefim olarak da Samsunspor’da birkaç yıl daha oynayıp Süper Lig’de Samsunspor için savaşmak ve Avrupa kupaları için oynamak isterim. Bazı arkadaşlarımla sahip olmuş olduğumuz bir yardım kuruluşumuz var. Parası olmayan, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı oluyoruz. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama insanlara yardım eden bir pozisyonda olurdum. Yani insanlara yardımcı olabilecek bir pozisyonda olmak isterdim. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Beni desteklediklerini hissediyorum. Tesislerimize gelip Bandırmaspor maçı öncesi bizi desteklemişlerdi. Bu çok güzel bir duyguydu ve umarım onları stadyumda aynı şekilde görme fırsatım olur. Şahsım olarak bende onlara bir söz veriyorum. Her zaman oynamış olduğumuz bütün maçlarda yüzde 100’ümü verip takıma yardımcı olup, Süper Lige çıkışında elimden geleni yapacağım. Umarım ligin sonunda hedefimize ulaşır ki bunu gerçekten çok istiyorum. Şehrin merkezinde bu kutlamaları yapıp, taraftarımızla buluşma fırsatımız olur ve Süper Lige çıkışımızı kutlarız. Umarım burada uzun yıllar birlikte oluruz. Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum.”
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