Samsunspor’dan TFF’ye başvuru: Kural hatası tespiti ve maçın tekrarı istendi

Samsunspor Kulübü, Ümraniyespor maçı ile ilgili başvurusunu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teslim etti. Samsunspor, kural hatası tespiti ve maçın tekrarını istedi.

Samsunspor Kulübü’nden başvuru hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 31 Ocak 2021 tarihinde oynanan B.S. Ümraniyespor - Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etki eden kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.