Samsunspor’dan sağlık sponsorluğu anlaşması

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor ile MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

4 yıldır Samsunspor’un sağlığını koruyan VM Medical Park ve Liv Hospital çatı şirketi MLP Sağlık Hizmetleri A. Ş. ile Samsunspor A. Ş. arasında sağlık sponsorluğu anlaşmasına imza atıldı. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreni sonrası sporcuların sağlığı bir kez daha MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye emanet edildi.

Hakan Özcan: “Bu birliktelik inşallah Süper Lig’de de devam eder”

Aralarındaki güzel ilişkinin Süper Lig’de de devam etmesini temenni eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, “VM Medical Park ve Liv Hospital çatı şirketi MLP Sağlık Hizmetleri A. Ş. adına Samsunspor A. Ş. yetkililerine teşekkür ediyorum. Biz doğuştan Samsunsporluyuz ve Samsun’un evladıyız. VM Medical Park ve Liv Hospital Süper Lig’deki büyük takımların yanı sıra bu sene Süper Lig’e çıkacak Samsunspor olmak üzere spor ve sporcu sağlığının her zaman yanında olan bir sağlık kurumuyuz. Samsunspor yetkilileri, bizim arkadaşlarımız, takım doktorumuzla birlikte uyum içerisinde Türkiye’nin her tarafındaki VM Medical Park ve Liv Hospital hastaneleri ile her zaman sporcuların sağlığı için 7/24 hizmetlerindeyiz. 4 yıldır güzel bir birliktelik devam ediyor. Bu birliktelik inşallah Süper Lig’de ve kupalarla birlikte devam eder. Bundan bir şüphemiz yok” dedi.

Veysel Bilen: “Hiçbir koşul öne sürmeden her zaman Samsunspor’un yanında oldular”

Takımın sağlık sponsoru olan MLP Sağlık Hizmetleri A. Ş.’nin her zaman koşulsuz olarak Samsunspor’un yanında olduğunu ifade eden Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysel Bilen, “MLP Sağlık Hizmetleri A. Ş. ve Samsunspor uzun süredir önce dostane sonra da gönülden bir Samsunsporlu olarak Hakan Özcan önderliğinde her zaman yanımızda oldular. Şirketleşme sürecinden sonra son 4 yıldır da VM Medical Park ve Liv Hospital olarak her zaman bizim sağlık sponsorumuz olarak hiçbir koşul öne sürmeksizin yanımızda oldular. Bu örnek davranışları dolayısıyla başkanımız Yüksel Yıldırım başta olmak üzere tüm Samsunspor çalışanları adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Protokolün hem Samsunspor’a hem de MLP Sağlık Hizmetleri A. Ş.’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İmza törenine ayrıca VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, VM Medical Park Samsun Hastanesi Kurumsal Pazarlama Bölge Koordinatörü Güven Erol, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Genel Müdürü Soner Soykan ve Satış ve Pazarlama Müdürü Tuğba Kocaeli katıldı.