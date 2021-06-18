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Samsunspor’dan 7. transfer

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 7. transferini Furkan Fehmi Güneş’i renklerine bağlayarak yaptı.

Spor 18.06.2021, 21:31
Samsunspor’dan 7. transfer

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 7. transferini Furkan Fehmi Güneş’i renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Samsunspor, bir bir transferleri açıklamaya devam ediyor. Henüz bir teknik direktör ile anlaşmayan kırmızı-beyazlılar son olarak Bursa Yıldırımspor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Bursa Yıldırımspor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Kırmızı-beyazlılar Furkan Fehmi Güneş’ten önce bu sezon Adana Demirspor’dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani’den forvet Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor’dan kaleci Alp Tutar’ı ve Ankara Keçiörengücü’nden Soner Gönül’ü kadrosuna katmıştı.

Nilüfer Erdemlispor ile profesyonel futbol hayatına başlayan orta saha oyuncusu Furkan Fehmi Güneş, geçen sezon Bursa Yıldırımspor forması ile TFF 3. Lig’de 32 maça çıkıp, 7 gol atma başarısı göstermişti.
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