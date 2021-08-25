Samsunspor’da sezon başı transfer edilen 2 yabancı oyuncu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da sezon başında transfer edilen yabancı oyuncular Brahim Darri ve Esin Hakaj, 1 dakika bile Samsunspor forması giyemeden başka takımlara transfer oldu.

Yaz transfer sezonun en hızlı takımlarından olan Samsunspor, bu sezon 21 yeni oyuncuyu transfer ederken, 21 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Geçen sene averaj ile Süper Lig’i kaçıran kadrodan birçok isimle vedalaşan kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmadan önce transfer edilen 2 yabancı oyuncu Brahim Darri ve Esin Hakaj ile Samsunspor forması giymeden yollarını ayırdı. Bu sezon transfer edilen diğer yabancı oyuncular Ismael Diomande, Moryke Fofana, Erald Çinari ve Alen Melunovic ile ise yola devam edileceği belirtildi.

Esin Hakaj Vllaznia’ya transfer oldu

FK Partizani takımından sezon başında transfer edilen ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Arnavut sol bek Esin Hakaj, Samsunspor’da forma giymeden Vllaznia takımına transfer oldu. Hakaj’ın yabancı kuralı nedeniyle de lisansı çıkartılmamıştı.

Brahim Darri Denizlispor ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Yine Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşılmadan sezon başı B. B. Erzurumspor’dan transfer edilen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Brahim Darri de bugün itibari ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brahim Darri’ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Brahim Darri’nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Samsunspor’da yabancı oyuncu konusunda da bir rahatlama yaşandı. TFF’de lisansı çıkartılan oyuncular arasında olan Darri’nin ayrılması ile Moryke Fofana’nın lisansı çıkartılabilecek. Kırmızı-beyazlılar yabancı kuralı nedeniyle lisans çıkartamadığı Dja Djedje ve Ange Plumain için ise başka takımlardan gelecek teklifleri bekleyecek.

Semih Altıkulaç’ın lisansı çıkartıldı

Öte yandan Samsunspor’da yeni transferlerden Semih Altıkulaç’ın lisansı Belçika Futbol Federasyonu’ndan gelecek evrak nedeniyle çıkartılamamıştı. Belçika Federasyonu’ndan gerekli evrakların TFF’ye iletilmesinin ardından bugün itibarıyla Semih Altıkulaç’ın da lisansı çıkartılarak Samsunspor kadrosuna dahil edildi.