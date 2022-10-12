Samsunspor’da sağlık raporu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sakatlıkları bulunan Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Şener Kaya, Osman Çelik, Aryvdas Novikovas ve Cihan Kahraman’ın sağlık durumları ile ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Mücahit Albayrak: Bandırmaspor maçında sağ ayak bileğinde tibia kemiği dış kısmında kırık tespit edilmiş ve İstanbul’da operasyon geçirmiştir. Yusuf Abdioğlu: Bandırmaspor maçında sağ kasığında zorlanma, kanama ve ödem tespit edilmiş olup, tedavisi devam etmektedir. Şener Kaya: Kasığındaki ağrılar nedeniyle sağlık ekipleri ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Osman Çelik: Kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı. Aryvdas Novikovas: Kasığındaki ağrıları nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Cihan Kahraman: Kasığındaki ağrılar nedeniyle tedavisi devam etmektedir” bilgileri verildi.

Karadeniz temsilcisi 15 Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.