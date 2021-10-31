Samsunspor’da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz süresiz kadro dışı bırakıldı!

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da alınan başarısız sonuçlar sonrası dün Genel Menajer Mustafa Aztopal ile yollar ayrılmıştı. Bugün ise futbolcular Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz süresiz kadro dışı bırakıldı. Scout ekibinin de görevine son verildi. Teknik Direktör Fuat Çapa ise tam yetkilendirildi.

Bugün gerçekleştirilen Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısından çıkan kararlar kulüp tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yapılan duyuruda alınan kararlar hakkında şu bilgiler verildi:

"Takım oyuncularımızdan Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Yeniden yapılanma çerçevesinde aktif görev alan scout ekibinin görevine 1 Kasım 2021 itibariyle son verilecektir. Camiamızın beklentisi olan başarıyı elde etmek ve hedeflerimize ulaşabilmek adına yapılacak tüm çalışmalar için Teknik Direktörümüz Fuat Çapa’ya tam yetki verilmiştir. Alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”