banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Samsunspor’da Mathias Coureur ile yollar ayrıldı

Samsunspor geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı Mathias Coureur ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor 02.07.2021, 12:47
Samsunspor’da Mathias Coureur ile yollar ayrıldı

Samsunspor geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı Mathias Coureur ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Samsunpor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devre arasında aramıza katılan oyuncumuz Mathias Coureur ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Mathias geçen sezon 17 maçta görev almış, 4 gol ve 1 asistle sezonu tamamlamıştı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493