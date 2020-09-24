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Samsunspor’da korona virüs testi pozitif çıkan Caner Arıcı’nın ardından bu sabah yapılan testler sonucu Burak Çalık ve Erkam Reşmen’in de korona virüse yakalandığı öğrenildi.
BU SABAH YAPILAN TESTLER SONUCU BURAK ÇALIK'IN KORONA VİRÜSE YAKALANDIĞI DUYURULDU.
Spor 24.09.2020, 17:32
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Samsunspor’da korona virüs testi pozitif çıkan Caner Arıcı’nın ardından bu sabah yapılan testler sonucu Burak Çalık ve Erkam Reşmen’in de korona virüse yakalandığı öğrenildi.
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