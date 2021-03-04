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Samsunspor’da goller eşit dağıldı

TFF 1. Lig’in formda takımlarından Samsunspor’un bu sezon çıktığı maçlarda attığı 43 gol, futbolcular arasında eşit dağıldı.

Spor 04.03.2021, 09:32
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Samsunspor’da goller eşit dağıldı

TFF 1. Lig’in formda takımlarından Samsunspor’un bu sezon çıktığı maçlarda attığı 43 gol, futbolcular arasında eşit dağıldı.

Samsunspor bu sezon TFF 1. Lig’de 24 maç, Türkiye Kupası’nda ise 1 maç olmak üzere toplam 25 resmi maça çıktı. Ligde oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 50 puan toplayarak lider Giresunspor’un 3 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Ligde rakip filelere 42 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Türkiye Kupası’nda 3. tur maçında kendi sahasında Muğlaspor’a 3-1 yenilen Samsunspor, kupaya erken veda etti. Karadeniz temsilcisi kupa maçıyla birlikte bu sezon toplamda 43 gol attı. Atılan 43 gol 18 futbolcu arasında paylaşıldı.

18 ayrı futbolcu gol attı

Samsunspor’un bu sezon attığı 43 golde 18 futbolcunun adı yer aldı. Samsunspor’un gol dağılımı Nadir Çiftçi (7), İlyas Kubilay Yavuz (6), Burak Çalık (5), Guido Koçer (4), Gökhan Alsan (3), Oğuz Gürbulak (2), Veli Çetin (2), Gökhan Karadeniz (2), Enes İlam İlkin (2), Yasin Öztekin (2), Mathias Couruer (1), Ahmethan Köse (1), Vukan Savicevic (1), Brice Dja Djedje (1), Edwin Gyasi (1), Jugurtha Hamroun (1), Tomane (1) ve Yalçın Kılınç (1) şeklinde oluştu.

33 futbolcu forma şansı buldu

Samsunspor Teknik Diretkörü Ertuğrul Sağlam, bu sezon kadrosunda yer alan isimlerden 33 ayrı futbolcuya forma şansı verdi. En fazla forma giyen isim, 2 bin 160 dakika ile ligdeki 24 maçın tamamında 90 dakika görev alan kaleci Nurullah Aslan oldu. Kaleci Nurullah’ı bin 935 dakika ile sol bek Kerem Can Akyüz, bin 540 dakika ile orta saha Vukan Savicevic, bin 496 dakika ile kanat forvet Burak Çalık ve bin 352 dakika sahada kalan stoper Yalçın Kılınç takip etti.

15 farklı isim asist yaptı

Gollerin paylaşıldığı Samsunspor’da gol pasları da eşit dağıldı. En fazla asist yapan isim 5 asist ile İlyas Kubilay Yavuz olurken, Yavuz’u sırasıyla 3’er asist ile Oğuz Gürbulak, Erhan Kartal, Kerem Can Akyüz, 2’şer asist ile Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido Koçer, Yasin Öztekin ile 1’er asistle Hamroun, Coureur, Erkam Reşmen, Ahmethan Köse, Djedje, Gökhan Karadeniz ve Caner Arıcı takip etti.

Kimse kırmızı kart görmedi

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon oynanan 25 resmi müsabakada görev alan 33 oyuncudan 21’i sarı kart gördü. 21 futbolcu toplamda 66 sarı kart görürken, hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Samsunspor’da en çok sarı kart gören oyuncular 6’şar sarı kart ile Savicevic ve Kerem Can Akyüz olurken, bu oyuncuları sırasıyla 5’er sarı kart ile Erkam Reşmen, Erhan Kartal, 4’er sarı kart ile Nadir Çiftçi, Caner Arıcı, Ferhat Çulcuoğlu, Djedje, 3’er sarı kart ile Oğuz Gürbulak, Yalçın Kılınç, İlyas Kubilay Yavuz, Yasin Öztekin, Kevin Boli, 2’şer sarı kart ile Gökhan Alsan, Burak Çalık, Nurullah Aslan, Gyasi ile Guido ve 1’er sarı kart ile de Ahmethan Köse, Hamroun ve Muhsin Yıldırım takip etti.

Samsunspor’da sezonun ilk yarısında süre alan ve istatistiklerde yer alan oyunculardan Gyasi, Ahmethan Köse, Muhsin Yıldırım, Plumain, Ercan Yazıcı, Enes İslam İlkin, Yameogo ve Ceyhun Çepnioğlu ile ise devre arasında yollar ayrıldı.
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