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Samsunspor’da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı
SAMSUNSPOR’DA SAVUNMA OYUNCUSU GÖKHAN MERAL İLE YOLLAR AYRILDI.
Spor 18.07.2020, 10:26
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TFF 1. Lig’e yükselen Samsunspor’da savunma oyuncusu Gökhan Meral ile yollar ayrıldı.
Samsunspor’dan yapılan açıklamada, “Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral’e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.
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