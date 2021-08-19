Samsunspor’da forma numaraları belli oldu

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da yeni sezonda forma giyecek futbolcuların forma numaraları belli oldu.

Samsunspor’da 2021-22 sezonunda futbolcuların giyeceği formaların numaraları belirlendi. Samsunspor’da 1 numara kaleci Nurullah Aslan’ın, 9 numara Tomane’nin, 10 numara Vukan Savicevic’in ve 55 numara ise Hasan Kılıç’ın oldu.

Yeni sezonda Samsunsporlu futbolcular şu forma numaraları ile sahada ter dökecekler:

“Nurullah Aslan (1), Ali Ülgen (2), Hüseyin Öztürk (3), Yunus Emre Çift (4), Ercan Yazıcı (5), Barış Başdaş (6), Brahim Darri (7), Cihan Kahraman (8), Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) (9), Vukan Savicevic (10), Gökhan Karadeniz (11), Recep Burak Yılmaz (15), Furkan Fehmi Güneş (16), Mehmet Akyüz (17), Kevin Boli (21), Alaaddin Okumuş (22), Yasin Öztekin (23), Eraldo Çinari (25), Alp Tutar (26), İsmael Diomande (27), Soner Gönül (28), Esin Hakaj (33), Berk Taşkın (44), Ali Taha Demir (52), Hasan Kılıç (55), Semih Altıkulaç (57), Moryke Fofana (70), Melih Okutan (77), Osman Çelik (88), Alen Melunovic (90), Aykut Özer (93), Polat Yaldır (97), Ali Kılıç (99).”