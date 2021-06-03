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Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Spor 03.06.2021, 16:38
Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Samsunspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ertuğrul Sağlam’a bugüne kadar Samsunspor’a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz” denildi.
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