Samsunspor’da en düşük puan ortalaması Bayram Bektaş’ın

Samsunspor’u çalıştıran son 7 teknik direktör arasında en az puan ortalamasını tutturan teknik direktör, maç başına 1,20 puan ortalaması ile Bayram Bektaş oldu.

2018 yılında TFF 2. Lig’e düştükten sonra Yüksel Yıldırım ve İsmail Uyanık tarafından şirketleştirilen Samsunspor, o günden bu zamana kadar 7 farklı teknik direktöre görev verdi. Karadeniz ekibinde sırasıyla Taner Taşkın (2018-2019 sezonu), İsmet Taşdemir (2018-2019 sezonu), İrfan Buz (2019-2020 sezonu), Ertuğrul Sağlam (2020-2021 sezonu), Mehmet Altıparmak (2021-2022 sezonu) ve Fuat Çapa (2021-2022 sezonu) görev yaptı. Bu teknik direktörlerin ardından Samsunspor’da 2022-2023 sezonu başında takımın başına Bayram Bektaş getirildi.

Bayram Bektaş Samsunspor ile bu sezon ilk 5 karşılaşmada takımın başında maça çıktı. Bektaş, şirketleşen Samsunspor’da maç başına en az puan toplayan teknik direktör olarak dikkat çekti. Bu süreçte Taner Taşkın 20 maçta 2 puan ortalaması, İsmet Taşdemir 16 maçta 1,94 puan ortalaması, İrfan Buz 11 maçta 2,27 puan ortalaması, Ertuğrul Sağlam 48 maçta 2,04 puan ortalaması, Mehmet Altıparmak 8 maçta 1,38 puan ortalaması ve Fuat Çapa ise 25 maçta 1,52 puan ortalaması tutturdu. Halen görevde olan Bayram Bektaş ise 5 maçta 1,20 puan ortalaması tutturarak, diğer 6 teknik direktörün gerisinde kaldı.

Başkan Yıldırım: “Kötü gidişatın sonlandırılması için gerekli kararları vereceğiz”

Alınan sonuçların ardından gece yarısı kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Çok üzgünüm. Bugün Rizespor maçında alınan beraberlikten dolayı taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayım. Samsunspor FK Yönetim Kurulu olarak yarın acil olarak toplanıp ilk 5 haftadaki kötü gidişatın sonlandırılması için gerekli kararları vereceğiz” dedi.

Samsunspor’dan önce kariyeri boyunca 6 farklı takım çalıştıran Bayram Bektaş, bu takımlarda tutturduğu en yüksek puan ortalaması ise 1,59 olmuştu.