banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Samsunspor’da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

Samsunspor’da genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı.

Spor 04.06.2022, 16:51
Samsunspor’da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

Samsunspor’da genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı.

Teknik direktör konusunda bir türlü sonuca varamayan Samsunspor’da Genel Kaptan Cenk İşler ile de yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün resmi internet hesaplarından yapılan açıklamada, “Teşekkürler Cenk İşler. Kulübümüzde genel kaptan olarak çalışan eski futbolcumuz Cenk İşler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık