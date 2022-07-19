Samsunspor’da 13 futbolcu geldi, 9 futbolcu gitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor bu yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu renklerine bağladı, 9 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Son 4 sezonda toplam 80 futbolcu transfer eden Samsunspor, bu sezon da transfere tam gaz devam ediyor. Şimdiye kadar 4’ü yabancı toplam 13 isme imza attıran kırmızı-beyazlılar, kadrosunda bulunan 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Geçen yıllara göre daha az transfer yapan Karadeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda 21 transfer, 2019-2020 sezonunda 14 transfer, 2020-2021 sezonunda 16 transfer ve 2021-2022 sezonunda 29 oyuncu transfer etmişti.

4 sezonda 80, bu sezon 13 transfer

4 sezonda 80 futbolcuya imza attıran Samsunspor’da bu sezon ise 13 futbolcu transfer edildi. Kırmızı beyazlılar bu dönemde kaleci Jakup Szumski, savunmada Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahid Albayrak, orta sahada Yusuf Emre Gültekin, Celil Yüksel, Fernando Boldrin, Amir Arlı, Şener Kaya, Arvydas Novikovas, Yusuf Ensar Poyrazlı ve forvet için de Gaetan Laura ve Ahmet Sagat’ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlıların birkaç bölgeye daha transfer yapacağı belirtildi.

9 futbolcuyla yollar ayrıldı, 11 futbolcu takım arıyor

Samsunspor’da geçen sezon sonu sözleşmeleri sona eren Recep Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Joel Kayamba ve Junior Tallo ile sözleşme yenilenmedi. Ayrıca takım kadrosunda bulunan Kevin Boli, Tolcay Ciğerci, Hüseyin Öztürk ve Nurullah Aslan ile e yollar ayrıldı. Öte yandan kamp kadrosuna alınmayan oyunculardan Sheldon Bateau, Guy Yameogo, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Talha Ulvan, Vukan Savicevic, Amir Emin Arlı, Eraldo Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Melih Okutan ve Alhadj Bah’tan da kendilerine takım bulması istendi.

14 futbolcu ile şimdilik yola devam

Kırmızı-beyazlılarda geçen sezon da kadroda bulunan 14 futbolcu ile bu sene de yola devam ediliyor. Geçen seneden devam eden oyuncular ise şunlar:

Aykut Özer, Alp Tutar, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Soner Gönül, Ali Ülgen, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Moryke Fofana, Polat Yaldır, İsmael Diomande, Tomane Mendes ve Ali Kılıç.

Teknik Direktör Bayram Bektaş, Bolu kampı sonrası takım kadrosunu şekillendirecek.