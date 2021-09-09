Samsunspor’a 23 oyuncu geldi, 28 oyuncuyla yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor bu transfer döneminde 23 oyuncu transfer ederken, kadrosunda bulunan 28 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Türkiye’de 8 Eylül gecesi transfer sezonu kapandı. Yaz transfer sezonun en hareketli takımı olan Samsunspor, yeni sezona Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde girdi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kadroda bulunan 28 futbolcu ile yollarını ayırırken, 23 yeni futbolcu ile de sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisinde son gün Dja Djedje, Nadir Çiftçi, Ange Plumain ve Furkan Fehmi Güneş ile yollar ayrıldı.

28 futbolcu ile yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlılarda geçen sezon kadroda bulunan kaleci Furkan Köse, kaleci Ahmet Altın, sol bek Kerem Can Akyüz, stoper Erkam Reşmen, stoper Veli Çetin, sağ bek Erhan Kartal, sağ bek Caner Arıcı, sol bek Mücahit Albayrak, sağ kanat Guido Koçer, orta saha Oğuz Gürbulak, ön libero Ferhat Çulcuoğlu, forvet Mathias Couruer, sol kanat Jugurtha Hamroun, forvet Burak Çalık, orta saha İlyas Kubilay Yavuz, stoper Yalçın Kılınç, forvet Edwin Gyasi, orta saha Gökhan Alsan, kanat oyuncusu Onur Eriş, kanat oyuncusu Enes İslam İlkin, stoper Ercan Yazıcı ve forvet Ahmethan Köse, orta saha Dja Djedje, forvet oyuncusu Nadir Çiftçi ve Ange Plumain ile kesin olarak yollarını ayırdı. Bu 25 oyuncunun haricinde sezon başında FK Partizanı takımından transfer edilen Esin Hakaj, B.B. Erzurumspor’dan kadroya katılan Brahim Darri ve Bursa Yıldırımspor’dan transfer edilen Furkan Fehmi Güneş’te Samsunspor formasıyla hiç maça çıkmadan takımdan gönderildi.

23 yeni transfer takıma katıldı

Samsunspor, bu transfer sezonunda Konyaspor’dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri (Denizlispor’a transfer oldu), Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş (Kırklarelispor’a kiralandı), Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj (Vllaznia’ya transfer oldu), Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç, O. Lyon’dan sol bek Melih Altıkulaç, Herta Berlin’den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman, Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan, FC Napredak Krusevac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic, Yeni Malatyaspor’dan hücum oyuncusu Moryke Fofana, Karacabey Belediyespor’dan stoper Berk Taşkın ve Acedemie Sainte Maria’dan forvet Edhadj Bah transfer etti.

Geçen sezondan 7 futbolcu kadroda kalabildi

Ligde 2 maçta 3 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisinin kadrosunda geçen seneden kaleci Nurullah Aslan, stoper Kevin Boli, stoper Recep Burak Yılmaz (kiralıktan döndü), orta saha Vukan Savicevic, ofansif orta saha Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin ve forvet Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) kaldı.

Samsunspor’un as kadrosunda alt yapıdan A takıma çıkartılan Yunus Emre Çift, Polat Yaldır ve Ali Kılıç da yer alıyor.