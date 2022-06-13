Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Samsunspor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Yusuf Ensar Poyrazlı’yı renklerine bağladı. Kulüpten transfer hakkında yapılan açıklamada, “Hoş geldin Yusuf Ensar Poyrazlı. Kulübümüz son olarak Elazığspor forması giyen 19 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır” denildi.