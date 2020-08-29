Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP’TA BİTİME 6 HAFTA KALA ŞAMPİYON OLAN SAMSUNSPOR, TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI HAZIRLIK MAÇI ÖNCESİNDE ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU.
SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bitime 6 hafta kala şampiyon olan Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde şampiyonluk kupasına kavuştu.
Pandemi dolayısıyla ligler tescil edilince en yakın rakibine 10 puan fark atan Samsunspor, bitime 6 hafta kala şampiyon olmuştu. TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor, şampiyonluk kupasına bugün kavuştu. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılan törende Samsunspor’a şampiyonluk kupasını Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım verdi.
Şampiyonluk kupası kaptanlar Caner Arıcı, Ercan Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam tarafından havaya kaldırıldı. Ayrıca Samsunsporlu futbolcular sahaya "Bu kupa daha başlangıç" yazılı tişört ile çıktı.
Kupa töreninin ardından Samsunspor ve Trabzonspor arasında hazırlık maçı başladı.
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