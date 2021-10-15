banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor daha önce hiç gelip gelemediği İzmir temsilcisini yenmek istiyor.

Spor 15.10.2021, 16:54
Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor daha önce hiç gelip gelemediği İzmir temsilcisini yenmek istiyor.

Samsunspor ile Menemenspor daha önce resmi olarak 3 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu müsabakalarda Menemenspor 1 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım daha önce İzmir’de 1 kez birbirlerine rakip oldular. İzmir’deki tek mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

2 takım arasında oynanan 3 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakip filelere 4 gol atma becerisi gösterebildi. İzmir temsilcisi ise Samsunspor ağlarını 7 kez sarsarken, İzmir’de oynanan tek mücadele de 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde Samsun temsilcisi geride kalan 7 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Menemenspor şimdiye kadar oynadığı 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol atma becerisi gösteren Menemenspor, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.

16 Ekim Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumunda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1