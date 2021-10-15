Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor daha önce hiç gelip gelemediği İzmir temsilcisini yenmek istiyor.

Samsunspor ile Menemenspor daha önce resmi olarak 3 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu müsabakalarda Menemenspor 1 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım daha önce İzmir’de 1 kez birbirlerine rakip oldular. İzmir’deki tek mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

2 takım arasında oynanan 3 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakip filelere 4 gol atma becerisi gösterebildi. İzmir temsilcisi ise Samsunspor ağlarını 7 kez sarsarken, İzmir’de oynanan tek mücadele de 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde Samsun temsilcisi geride kalan 7 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Menemenspor şimdiye kadar oynadığı 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol atma becerisi gösteren Menemenspor, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.

16 Ekim Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumunda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.