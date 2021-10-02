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Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor

TFF 1. Lig’in 8. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevularına çıkacaklar.

Spor 02.10.2021, 09:58
Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevuya çıkıyor

TFF 1. Lig’in 8. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Ümraniyespor 7. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Ümraniyespor daha önce toplam 6 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 1’ini Samsunspor, 2’sini de Ümraniyespor kazandı. 2 takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 3 karşılaşmada Ümraniyespor’un galibiyeti bulunmazken, Samsunspor 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan haftalarda lider Ümraniyespor 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan topladı. İstanbul temsilcisi bu 7 karşılaşmada rakip filelere 14 gol gönderirken, kendi kalesinde ise hiç gol yemedi. İlk haftayı BAY geçen Samsunspor ise 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip filelere 11 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Samsunspor ilk 6 maçta Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Denizlispor’u yendi. Gençlerbirliği ile berabere kalan Samsun temsilcisi Bursaspor ve Kocaelispor’a ise kaybetti. Lider Ümraniyespor ise Kocaelispor, İstanbulspor, Menemenspor, Bandırmaspor, B.B. Erzurumspor ve Manisa FK’yı yendi. Adanaspor ile ise berabere kaldı.

Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da yapılacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

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