Samsunspor ile Tuzlaspor 5. randevuda

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor ile 5. kez mücadele edecek.

Samsunspor ile Tuzlaspor daha önce 4 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlardan 3’ünü Samsunspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında İstanbul’da oynanan 2 karşılaşmayı da Samsunspor kazandı. Tuzlaspor bu sezon oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 12 puan toplayabildi. Rakip filelere 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Tuzlaspor, sahasında oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 6 gol gönderen Tuzlaspor, kendi kalesinde ise 8 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Rakip filelere 17 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Bu sezon deplasmanda 6 maça çıkan kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 8 gol atan Samsunspor, kalesinde de 5 gol gördü.

13 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Gökmen Baltacı yapacak.