Samsunspor ile Kocaelispor 55. randevuya çıkıyor

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında karşılaşacak Samsunspor ile Kocaelispor, 55. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ile Kocaelispor daha önce 54 kez karşılaştılar. Bu karşılaşmaların 27’sini Samsunspor, 14’ünü de Kocaelispor kazandı. İki takım arasında oynanan 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da 37 kez karşılaşan takımların mücadelesinde ise ev sahibi Samsunspor’un 17, Kocaelispor’un 3 galibiyeti bulunuyor. 2 takım Samsun’da oynadığı 7 mücadelede de birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 30 puan toplayıp play-off hattının yakınında bulunuyor. Rakip fileleri 28 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kendi kalesindeki 23 gole ise engel olamadı. Bu sezon ligde 20 maça çıkan Kocaelispor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 24 puan toplayabildi. Rakip filelere 20 gol gönderen Kocaeli temsilcisi, kendi kalesinde ise 25 gol gördü.

2 takım, 21 Ocak Cuma Günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumunda 55. kez karşı karşıya gelecekler.