Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü ile 5. kez karşı karşıya gelecek.
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü ile 5. kez karşı karşıya gelecek.
Samsunspor ile Erzurumspor Futbol Kulübü bu zamana kadar resmi maçlarda 4 kez birbirlerine rakip oldular. Söz konusu müsabakalarda Samsunspor sahadan 2 maçta galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Erzurum’da oynanan 2 karşılaşmada Karadeniz temsilcisi 1 kez kazanırken, iki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor, bu zamana kadar oynadığı maçlarda Erzurumspor filelerine 4 gol gönderdi. Erzurum temsilcisi ise Samsunspor filelerini 2 kez havalandırdı.
Erzurumspor FK, 2 haftası geride kalan ligde Pendikspor ve Göztepe ile berabere kalarak ilk 2 haftayı 2 puanla tamamladı. Samsunspor ise Altay’ı 2-0 yenip, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftada 4 puan topladı.
27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın, Hüsnü Çelimli ve Gökmen Baltacı hakem üçlüsü yönetecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0