Samsunspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında karşılaşacak Samsunspor ile Çaykur Rizespor, tarihlerinde 46. kez rakip olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Samsunspor yarın saat 13.30’da evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde 23. hafta itibariyle ligin en fazla gol atan takımı (37 gol) Samsunspor ile ligin en az gol yiyen takımı (16 gol) Rizespor; deprem felaketi sonrası lige verilen aranın ardından kozlarını paylaşacak. Bu zamana kadar 45 kez birbirlerine rakip olan takımların mücadelelerinde 16 kez Samsunspor kazanırken, 14 kez Rizespor kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan maçlarda da ev sahibi takımın üstünlüğü bulunurken, kırmızı-beyazlılar 10 galibiyet, Karadeniz ekibi de 4 galibiyet aldı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, ligde şu ana kadar oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet olarak 42 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 19 gol gördü. Rize ise bu sezon oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 37 puan aldı. Rakip filelere 32 gol atan Çaykur Rizespor, kalesinde ise 16 gol gördü.

Mücadeleyi Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli ve Gökmen Baltacı hakem üçlüsü yönetecek.