Samsunspor ile Bandırmaspor 11. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında birbirlerine rakip olacak Samsunspor ve Bandırmaspor tarihlerindeki 11. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Bandırmaspor daha önce 10 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 4’ünü Bandırmaspor, 2’sini de Samsunspor kazandı. İki takım arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ile Bandırmaspor, Balıkesir’de birbirlerine 5 kez rakip oldular. Bu karşılaşmaların 3’ünü Bandırmaspor kazandı, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor deplasmanda hiç galip gelemedi. 2 takım arasında oynanan maçlarda Samsunspor rakibine 9 gol atarken, Bandırmaspor ise Samsunspor filelerine 10 gol gönderdi.

Karşılaşma öncesi Samsunspor 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan toplama başarısı gösterdi. Bandırmaspor ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

2 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yiğit Arslan, Deniz Turgut ve Sezgin Çınar hakem 3’lüsü yönetecek.