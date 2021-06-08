Samsunspor Hüseyin Öztürk’ü transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sezonun 3. transferini sol bek Hüseyin Öztürk’ü kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Geçen sezon yükselemediği Süper Lig’e bu sezon yükselmek için gerekli çalışmaları yapan Samsunspor Erald Çinari ve Hasan Kılıç’ın ardından 3. transferini de yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor transfer haberini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:

“Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Hüseyin Öztürk, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 33 karşılaşmada forma giyip, 1 gol, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart istatistikleriyle oynamıştı. Galatasaray altyapısından yetişen Hüseyin Öztürk, daha sonrasında Fatih Karagümrük ve Etimesgut Belediyespor formalarını terletmişti.