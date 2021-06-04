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Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Samsunspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 04.06.2021, 19:59
Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Samsunspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Adana Demirspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Hasan Kılıç geçen sezon TFF 1. Lig’de Adana Demirspor forması ile toplam 35 maça çıkıp, 12 gol 2 de asist katkısı vermişti.
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