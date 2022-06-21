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Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor forvet oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 21.06.2022, 04:40
Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor forvet oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, transferlerini kampa yetiştirmek için hız kesmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu sezonki 8. transferini Gaetan Laura’yı renklerine bağlayarak yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer sezonunda Gaetan Laura’nın yanı sıra Amir Emin Arlı, Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak’ı da transfer ettiğini açıklamıştı.

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