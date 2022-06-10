Samsunspor final serisinde 1-0 öne geçti
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol’u 85-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol’u 85-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Orkun Yurttaş, Göksu Öz, Çağlar Özkan
Samsunspor: Utku Saraloğlu xx 6, Mert Gizir xx 13, Gökhan Aydın xx 3, Mert Ali Sert xx 15, Burak Eşlik xx 7, İzzet Türkyılmaz xx 4, Ercan Bayrak x 3, Jalone Friday xx 5, James Frazier xxx 30, Göktuğ Baş x 2
Başantrenör: İlker Salman
Beysu Konyaspor Basketbol: Matthew Morgan xxx 20, Mehmet Özdoğan xx 9, Hazer Avcı x 2, Umut Geçen xx 4, Taygun Erülkü xx 6, Can Özcan xx 2, Hamza Alptuğ Baştuğ x, Cengiz Aydın Ergen xx 5, Azizcan Özdemir xx 7, Can Altınığ x, Derek Ikumalo Ogbeide xxx 19
Başantrenör: Engin Gençoğlu
1. Periyot: 20-15 (Samsunspor lehine)
Devre: 36-34 (Samsunspor lehine)
3. Periyot: 72-56 (Samsunspor lehine)