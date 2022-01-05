Samsunspor, FC Hansa Rostock ile hazırlık maçı yapacak

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Antalya’da Almanya Bundesliga 2 takımlarından FC Hansa Rostock ile hazırlık maçı yapacak.

Samsunspor, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da bu sabah ilk antrenmanını yaptı. İkinci yarıya Antalya’da hazırlanan kırmızı-beyazlılar, konakladığı otelin idman sahasında ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman, ilk olarak ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman; pas çalışması, 8’e 8 jokerli oyun ve 11’e 11 kalecili oyunun ardından son buldu. Ayrıca antrenmana takımdan ayrılacağı konuşulan ve bugün Antalya’ya gelerek kampa dahil olan Hasan Kılıç’ta katıldı.

Öte yandan Karadeniz temsilcisi, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da Almanya Bundesliga 2 takımlarından FC Hansa Rostock ile yapacak.