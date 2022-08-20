Samsunspor - Eyüpspor maçının ardından

Eyüpspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ve Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmayı değerlendirdi.

İbrahim Üzülmez: "Böyle zor deplasmanlarda alınan puanlar bizim için iyidir"

Deplasmanda zor bir maçta 1 puan aldıklarını ifade eden Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "İyi ve zor bir maçtı. Bu ligin ofansif anlamda becerisi yüksek bir takıma karşı oynadık. Samsunspor büyük bir camia. Taraftarıyla bütünleşen bir takıma karşı mücadele ettik. Gole kadar iyi oynadık. Kornerde rakibi boş bırakınca gol yedik. 2. yarıda iki takım da mücadele etmeye çalıştı. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda böyle zor deplasmanlarda alınan puanlar bizim için iyidir. Saha içinde eksikliklerimiz var. Daha fazla coşkulu ve istekli oynamamız gerekiyor. Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Bu mücadeleyi oyunsal anlamda geliştirerek daha iyi bir Eyüpspor’u ilerleyen haftalarda sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

Bayram Bektaş: "1 puan aldığımız için üzgünüz"

Galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Üzgün bir gece. Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Onlara hediye vermek istiyorduk ama 1 puan aldık. Bütün analizlerde bayağı farkla önde bitirdiğimiz bir maçtı. Sadece gol eksikti. Çok kötü bir gol yiyerek, 1-0 geriye düştük. Eyüpspor çok etkili oyunculardan kurulu bir takım. Maçı bırakmadık, golü bulduk ve sayısız fırsat yakaladık. Biz de çok kaliteli bir takımız. Böyle rakiplere karşı pozisyon yakaladığınızda atmak zorundasınız. Çok hata yapmadık. Tek hatamız da yediğimiz golde oldu. Rakip 2 defa bizim sahamızda topla buluştu, bunun da 1 tanesi gol oldu. Direncimiz iyiydi. Geçen hafta kazandık. Bugün de kazanıp, geçen haftaki galibiyetin önemini arttırmak istiyorduk. Kendi sahamızda 1 puan aldığımız için üzgünüz. Her geçen maç daha iyi oluyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.