Samsunspor efsanesi geri döndü

SAMSUN (İHA) – Türk Futbolunun ve Samsunspor’un eski golcülerinden Cenk İşler, Samsunspor’da ‘genel kaptan’ görevine getirildi.

Geçen yıl averajla şampiyonluğu kaçıran Samsunspor bu sezon da Spor toto 1. Lig’e ‘şampiyonluk’ parolası ile başlamıştı. Kırmızı-beyazlılarda geride kalan haftalarda istenilen sonuçlar alınamayınca önce Teknik Direktör Mehmet Altıparmak sonra Genel Menajer Mustafa Aztopal ile yollar ayrılmıştı. Samsunspor’da ayrıca futbolcular Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz kadro dışı bırakılmış, ardından Gökhan Karadeniz’in sözleşmesi feshedilmişti.

Samsunspor futbolculuk kariyerinde 215 gol atarak 200’ler kulübüne giren nadir Türk futbolculardan biri olan Cenk İşler, yeni bir yapılanmaya giden Samsunspor’da görev aldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz yıllarda formamızı başarıyla terleten eski kaptanlarımızdan Cenk İşler kulübümüzde genel kaptan olarak göreve başlamıştır. Cenk işler, 12 Kasım’da Antalya kampına katılacaktır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor lige geride kalan 12 haftada oynadığı 11 maçta 15 puan toplayarak zirvenin 12 puan gerisinde kaldı.