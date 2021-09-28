Samsunspor deplasmanda ilk puanlarını aldı

2 yenen Samsunspor bu sezon ilk kez dış sahada puan kazandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. İlk haftayı BAY geçen kırmızı-beyazlılar ligde geride kalan 7 haftada 6 karşılaşmada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik çıkartan Karadeniz temsilcisi 10 puan toplayabildi.

İlk maçında Balıkesirspor’u kendi sahasında 3-1 ile geçen Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor’a 1-0 kaybetti. Kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü’nü 2-0 ile geçen kırmızı-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Brusaspor’a 4-1 ile boyun eğdi. Gençlerbirliği’ni ağırladığı iç saha maçından 22’lik beraberlikle ayrılan Samsunspor ilk deplasman galibiyetini ve puanlarını ise Denizlispor’u 3-2 yenerek aldı. Karadeniz temsilcisi Kevin Mayi’nin 12. dakikada bulduğu 1-0 geriye düştüğü maçta Yasin Öztekin (dk. 48) ve Hasan Kılıç’ın (dk.72) golleriyle 2-1 öne geçti. Ömer Şişmanoğlu 75. dakikada Denizlispor adına eşitliği sağlasa da son sözü oyuna sonradan gelen Melih Okutan (dk.77) söyledi ve kırmızı-beyazlılar karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Samsunpor bu sezon deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ve Bursaspor maçlarından puan çıkartamamıştı. Kırmızı-beyazlılar ilerleyen haftalarda sırasıyla evinde Ümraniyespor, deplasmanda Menemenspor, evinde B. B. Erzurumspor, deplasmanda Bandırmaspor ve evinde Manisa FK ile karşılaşacak.