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Samsunspor - Denizlispor maçının hakemi değişti
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak Samsunspor-Denizlispor maçının hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmıştı. Ancak TFF bunda değişikliğe gitti ve müsabakanın yeni hakemi Hüseyin Göçek oldu.
Spor 19.02.2022, 14:03
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak Samsunspor-Denizlispor maçının hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmıştı. Ancak TFF bunda değişikliğe gitti ve müsabakanın yeni hakemi Hüseyin Göçek oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Samsunspor, yarın saat 13.30’da başlayacak mücadelede Denizlispor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi daha önce Onur Özütoprak olarak duyurulmuştu. Ancak TFF, söz konusu maçta değişikliğe gitti.
Yeni görevlendirmeye göre müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak.