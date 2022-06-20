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Samsunspor Amir Emin Arlı’yı renklerine bağladı

Samsunspor bu sezon 7. transferini Amir Emin Arlı’yı renklerine bağlayarak yaptı.

Spor 20.06.2022, 17:10
Samsunspor Amir Emin Arlı’yı renklerine bağladı

Samsunspor bu sezon 7. transferini Amir Emin Arlı’yı renklerine bağlayarak yaptı.

Transferde hız kesmeyen Samsunspor aynı gün içerisinde 2. toplamda ise 7. transferini açıkladı. Kırmızı-beyazlılar Dijon’da forma giyen Türk oyuncu Amir Emin Arlı’yı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, “Hoş geldin Amir Emin Arlı. Kulübümüz son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Dijon forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Amir Arli ile 3+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı. Amir Emin Arlı geçen yıl Dijon formasıyla 3 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Karadeniz temsilcisi, Amir Emin Arlı’nın yanı sıra Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak’ı da transfer ettiğini açıklamış, Fransız hücum oyuncusu Gaetan Laura ile de anlaştığını duyurmuştu.

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