Samsunspor Altınordu maçı için İzmir’e gitti

off ilk maçı için İzmir’e gitti.

Samsunspor, Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı için bugün havayolu ile İstanbul’a oradan da İzmir’e hareket etti. Yarın İzmir’de antrenman yapacak olan kırmızı-beyazlılar, Salı günü saat 18.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Altınordu ile karşılaşacak.

Dünkü idmanda dizine aldığı darbe nedeniyle ağrıları yoğunlaşan İlyas Kubilay Yavuz tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna dahil edilmedi. Oyuncunun Altınordu ile oynanacak Play-off rövanş mücadelesine yetiştirmek için tedavisine ivedilikle başlandığı belirtildi.

Öte yandan Samsunspor’un 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

Nurullah Aslan, Furkan Köse, Ahmet Altın, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kevin Boli, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Ferhat Çulçuoğlu, Oğuz Gürbulak, Vukan Savicevic, Brice Dja Djedje, Guido Koçer, Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Jugurtha Hamroun, Mathias Coureur, Nadir Çitfçi ve Emirhan Koca.