banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!

Samsunspor 5. transferi kaleye yaptı

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 5. transferini kaleci Alp Tutar’ı renklerine bağlayarak yaptı.

Spor 17.06.2021, 19:29
Samsunspor 5. transferi kaleye yaptı

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 5. transferini kaleci Alp Tutar’ı renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Samsunspor, bir bir transferleri açıklamaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu hala çözemeyen kırmızı-beyazlılar son olarak Kırklarelispor takımında forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Kırklarelispor takımında forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç, FK Partizani’den Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan Hüseyin Öztürk ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri’yi kadrosuna katmıştı. Alp Tutar, Samsunspor’un 5. transferi oldu.

Alp Tutar geçen sezon TFF 2. Lig’de Eyüpspor forması ile ligde 2, Kırklarelispor ile de 8 lig maçına çıkarken, geçen sezon toplamda 10 kez forma giydi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı az bulutlu
banner493