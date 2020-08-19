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Samsunspor 3. yabancı oyuncu transferini de tamamladı
SAMSUNSPOR, SLOVENYA’NIN TABOR SEZANA TAKIMINDA OYNAYAN FİLDİŞİ SAHİLLİ DEFANS OYUNCUSU GUY SERGE CEDRİC YAMEOGO İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Spor 19.08.2020, 19:42
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Slovenya’nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor daha önce sözleşme imzaladığı Vukan Saviçevic ve Ange-Freddy Plumain’in ardından Slovenya’nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli stoper Guy Serge Cedric Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine 19 yaşındaki oyuncu Guy Serge Cedric Yameogo’nun yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da katıldı.
Guy Serge Cedric Yameogo geçen sezon 12 maçta toplam bin 52 dakika sahada kaldı.
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