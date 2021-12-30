Samsun’da eğitimi tamamlayan 20 dalgıç belge aldı

Samsun Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü Samsun Dalış Okulu tarafından 2021 yılında yetiştirilen 20 dalgıç belge ve diploma almaya hak kazandı.

Samsun’u yalnızca su üstünde değil su altında da marka yapmak için çalışan kulüp 2002 yılından bugüne yüzlerce kişiye dalış eğitimi verdi. Bu kapsamda 2021 yılı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla sezon kapanışı töreni yapıldı. Törende, bu yıl aldıkları 12 aylık eğitimi tamamlayan 20 kişi belge ve diploma alarak dalgıç olmaya hak kazandı.

Samsun Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü Samsun Dalış Okulu Başkanı ve Eğitmeni Cemal Serdar Bostancı törende yaptığı açıklamada, “Bugün burada belgelerini alacak olan dalgıç arkadaşlarımız yalnızca Samsun’da değil Türkiye’nin birçok bölgesinde bayrağımızı dalgalandıracaklardır. Özellikle yaşanan afet olaylarında sualtı arama ekiplerinin önemi her geçen gün artmakta ve bu kurslar sayesinde birçok gönüllü yetiştirilmektedir” dedi.