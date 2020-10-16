Samsun’da bu yıl 12 bin öğrenci yüzme öğrenecek

Samsun’da 7 yıldır uygulanan ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi’ kapsamında bu yıl 12 bin öğrenciye yüzme öğretileceği açıklandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’ isimli projenin bu yılki planlama toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda projenin 7. yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İl genelinde bir marka haline gelen ve 7 yılda 64 bin öğrencinin yüzme öğrendiği proje tüm Türkiye’ye örnek oldu. Ülke genelinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne dönüştü. Samsun’da yapılan toplantıda bu yıl 12 bin öğrenciye yüzme öğretme hedefi çıktı.

Toplantıya Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, projede görev yapan yönetici ve öğretmenler katıldı.