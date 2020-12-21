banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'

Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı

Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde ikinci olarak Türkiye’ye ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir’de şampiyon cimnastikçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Şanlı, başarıların ekip işi olduğunu söyleyerek, “Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum” dedi.

Spor 21.12.2020, 13:30
5
Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı

Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde ikinci olarak Türkiye’ye ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir’de şampiyon cimnastikçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Şanlı, başarıların ekip işi olduğunu söyleyerek, “Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum” dedi.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin’de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda büyüklerde yer aletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye’ye şampiyona tarihinde büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, memleketi İzmir’de coşkuyla karşılandı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gelen Şanlı için karşılama töreni düzenlendi. Törende Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya kazanan ve dereceler elde eden milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı da yer aldı.

“Bu madalya hepimizin”

Törende konuşan milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, "Burada olmak çok heyecan verici. Mutlu ve gururluyuz. Genç arkadaşlarım takım finallerinde ve bireysel finallerde geleceğe dair ne kadar umutlu olduğumuzu gösterdi bize. Bizler de elimizden gelenin en iyisiyle yarışarak ülkemizi temsil ettik ve madalyayı kaptık. Böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olması ve Jimnastik Federasyonumuzun bu kadar kısa sürede titizlikle bunu yürütmesi, ülkemizin ne kadar güçlü ve başarılı olduğunu gösterdi. Bunun için bize destek veren başta antrenörlerimiz, takım arkadaşlarımız, ailemiz, genel müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, hep birlikte buralara geldik. Bu madalya hepimizin” ifadelerini kullandı.

“Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum”

Şampiyonada önce birinci sıraya girerek altın madalyayı alması beklenen ancak ikinci sıradaki Rumen rakibinin itirazı üzerine ikinci sıraya yerleştiğini hatırlatılan Göksu Üçtaş Şanlı, “Aslında birinciliğin gözyaşını da döktük. Birinci olmuş kadar sevindik ama gümüş madalya da bizim için çok güzel. Kadın her şeyi toparlar. Evi geçindirir, annelik yapar. Kadın hep cefakardır. Bunun için ben madalyamı Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum. Hali hazırda iki yıllık bir hedefim var. O süre içerisinde de yarışmalara katılmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Murat Eskici: “Bu başarılar tesadüf değil, bu bir ekip işi”

Törende konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise tüm sporcuları yaşattıklarını gururdan dolayı tebrik ederek, “Pandemi ve İzmir depremini yaşadığımız bir süreçte başarıların ardı ardına gelmesi İzmir halkına ve sporuna can verdi. Göksu’yu ayrıca tebrik ediyorum, 30 yaşında bir anne olarak Avrupa Artistik Jimnastik müsabakalarında tarihimizde ülkemize ilk defa madalya kazandırdı. Onu ne kadar tebrik etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir anne olarak bütün kadınlara örnek olduğunu düşünüyorum. Bu başarılar tesadüf değil, bu bir ekip işi. Türk sporuna hizmet etmek için sporcularımızın hizmetçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

İsmail Göktekin: “Türk cimnastiğinin önü çok açık”

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin de 33. ve 34. Avrupa Şampiyonası’nın Mersin’de düzenlendiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında bu şampiyona Fransa’da düzenlenecekti. Ancak salgından dolayı düzenleyemeyeceklerini söylediler, Azerbaycan da biz de yapamayacağız deyine iki ay gibi çok kısa bir sürede Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle böyle büyük bir organizasyonu yapmamız takdire şayan. Organizasyonumuz 10 üzerinde 10 olarak not aldı. Sporcularımızı tekrar kutluyorum. İzmir cimnastiği erkeklerin yanında çok şükür kadınlarda da çok ileri düzeyde. Ülkemize cimnastik sporunu İzmir ve Bolu önde taşıyor. Türk cimnastiğinin önü çok açık.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11