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Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
12. haftayı 30 puanla lider kapatan Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Trabzonspor, güncellenen puanlarla favori gösterildi. Geçen hafta İkinci favori gösterilen Beşiktaş, konumunu Fenerbahçe ile paylaştı. En az şans yine Aslan'a verildi.
Spor 08.11.2021, 16:43 08.11.2021, 16:46
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2,45, en yakın takipçisi Beşiktaş'a da 3,30 oran verilmişti. Bu hafta oluşan farktan sonra oranlarda da büyük değişim görüldü.
ASLAN DEĞİŞMEDİ
Trabzonspor'un oranı 2.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4.10'luk oranla ikinci aday gösterildi. Galatasaray'da ise bir değişiklik yok.
YENİ ORANLAR
Trabzonspor: 2.15
Fenerbahçe: 4.10
Beşiktaş: 4.10
Galatasaray: 5.00
GEÇEN HAFTANIN ORANLARI
2,45 Trabzonspor
3,30 Beşiktaş
3,40 Fenerbahçe
5,00 Galatasaray