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Şampiyonluk kupası Bekir Çınar’ın mezarına götürüldü
TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını eski başkan Bekir Çınar’ın mezarına götürdü.
Spor 24.05.2021, 19:02
TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını eski başkan Bekir Çınar’ın mezarına götürdü.
Adana Demirspor, 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak 26 sene sonra Süper Lig’e çıkmaya hak kazandı.
Şampiyonluk kupasını alan mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet kupayı hayatını kaybeden eski başkan Bekir Çınar’ın mezarına götürdü.Kupa, Çınar’ın mezar taşının yanına konuldu. Heyet dua edip mezardan ayrıldı.