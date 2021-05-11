Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam
Süper Lig'in 41. haftasında 3 büyükler şampiyonluk için sahaya çıkacaklar. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, hemen ardındaki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını bu akşam 20.30'da oynayacak.
Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluğun en büyük favorisi olan Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
Kartal'ı yakın takipte bulunan Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'la karşılaşacak.
Galatasaray ise deplasmanda küme düşen Denizlispor ile kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de bütün maçlar 20:30'da başlayacak.
Kritik maçların öncesinde lider Beşiktaş'ın 81, Fenerbahçe'nin 79, Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TUR ATABİLİR
Bu akşam Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın galip gelmesi durumunda siyah beyazlılar şampiyonluğunu ilan edecek.
SON HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in son haftasında ise Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye, Fenerbahçe ise Kayserispor'a konuk olacak.
Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.